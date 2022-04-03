Горсовет: российские захватчики отпустили из плена мэра Берислава

Оккупанты отпустили из плена городского голову Берислава Херсонской области Александра Шаповалова, сообщает УНИАН.

Об этом говорится на сайте Бериславского городского совета.

"Вчера около 11 часов городского голову Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и тяжелых дней для всех" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр сейчас находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни. Его здоровью ничего не угрожает.

"Обычно, люди, которые пережили плен, имеют осложнения хронических заболеваний и нуждаются в немедицинской помощи" , - добавили в мэрии.

Как сообщалось, представители вооруженных сил РФ похитили городского голову Берислава, а также местного активиста, которые отказались сотрудничать с оккупантами.