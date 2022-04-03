Глава МИД Греции приедет с визитом в Одессу

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибудет в Одессу и привезет партию гуманитарной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Греции.

"Целью его визита, помимо доставки гуманитарной помощи, является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встречи с представителями греческой диаспоры, возобновление работы Генерального консульства в городе", - говорится в заявлении .

В греческом МИДе не указали, когда Дендиас прибудет в Одессу, указав лишь "скоро". По информации греческих СМИ, министр приедет в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Дендиас планируем поехать в Мариуполь с гуманитарной миссией, но этого так и не произошло из-за обострения ситуации в окруженном городе.

Греческое правительство вместе с Францией и Турцией работают над открытием гуманитарного коридора в город.

В воскресенье утром российские войска нанесли авиаудары по Одессе, в городе видны два очага возгорания и сильный дым.