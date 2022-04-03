ВСУ сбили вражеский истребитель Су-24 и две крылатые ракеты

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные сегодня сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении были сбиты две крылатые ракеты, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата. Также на южном направлении сбили еще две крылатые ракеты", - заявил он .

Игнат добавил, что российские оккупанты наращивают на южном направлении свои силы.