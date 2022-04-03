Синегубов: в Изюме ведутся активные бои с захватчиками

Изюм остается самой горячей точкой в ​​Харьковской области, там идут активные бои. На сегодняшний день позиции российского врага там стали более уязвимыми, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По области наиболее горячо в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы рф концентрируют в направлении Донбасса», - сообщил Синегубов .

По его словам, во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района продолжается постепенная эвакуация населения.

Синегубов подчеркнул, что за минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по районам Харькова (Салтовке, Пятихатках, Алексеевке, Новым домам, центру города), а также по г. Дергачи.

«Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты», - отметил председатель ОВА .

Также вчера, как сообщалось, российские захватчики снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей громады остаются без воды, более 40 тысяч – без электроэнергии. Местная власть и коммунальщики активно работают над восстановлением.