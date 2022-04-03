Минэкономики: Украина экспортирует свою продукцию вопреки войне

Экспорт продукции из Украины в марте сократился вдвое по сравнению с февралем, но составил 2,7 млрд долларов США. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза - до 1,8 млрд долларов США с 5,9 млрд в феврале, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее данным, самой большой статьей экспорта стала железная руда - 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале), стоимостью 439 млн долларов.

Существенно сократился экспорт металла. Например, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз - с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не осуществлялся вообще.

"Это связано в первую очередь с физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства. Восстановление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономки", - сказала Свириденко .

Из-за блокирования портов больше всего пострадал аграрный экспорт. В течение марта он экспортировал 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов.

"Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля. Кроме того, в этой статистике есть доля грузов, которые успели покинуть порты Украины в первые дни нападения России", - пояснила министр экономики .

Свириденко отметила, что главная проблема - блокирование морских портов Украины российским флотом.

"Весь мир говорит о продовольственном кризисе и мы понимаем, кто является этому причиной - российские военные, которые уничтожают коммерцию в Черном море. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт на обычном уровне", - сказала она .

По многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева - 32 млн долларов против 26 в феврале.

Свириденко также привела примеры, когда экспорт вырос и достаточно значительно. Так, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн с 4 и стоит 23 млн тонн. Или же портландцемент, экспорт которого составил 116 тысяч тонн по сравнению с 45 тысячами прошлого месяца.