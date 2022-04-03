Министр финансов Германии против эмбарго на энергоносители из РФ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Bild.

На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны Путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил:

"Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии".

Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет.

"Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники поставок. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо" , - сказал Линднер.

Министр заявил, что "война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители".