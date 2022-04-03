Кулеба после массовых убийств в Буче требует санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массовых убийств россиянами мирных граждан в Буче требует от стран Группы семи немедленно ввести новые разрушительные санкции против России, сообщает Укринформ.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в Твиттере.

"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно», - написал Кулеба .

Он отметил, что речь идет об эмбарго на нефть, газ, уголь, о закрытии всех портов для российских судов и товаров и отключении всех российских банков от SWIFT.

Как сообщалось, в освобожденной от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал фото расстрелянных российскими военными гражданских людей в Киевской области и призвал международных партнеров ввести эмбарго на энергоресурсы из РФ и закрыть порты.