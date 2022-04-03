Прокуратура: в Сумской области оккупанты похищают и пытают молодых мужчин

В Сумской области прокуратура открыла производство против российских оккупантов, которые похищают и пытают молодых мужчин, сообщает УНИАН.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что в городе Тростянец оккупанты во время обысков в домах мирных жителей похитили 32-летнего и 29-летнего мужчин. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Также 20 марта россияне захватили в плен еще двоих мужчин. Их содержали и пытали в помещении железнодорожного вокзала. Когда начались активные боевые действия, мужчинам удалось сбежать из плена.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам похищения людей представителями иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 Угодовного кодекса)" , - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, сегодня советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк показал зверства оккупантов на Киевщине и обратился к европейским партнерам. Он опубликовал серию фотографий украинцев, с которыми жестоко расправились российские оккупанты.