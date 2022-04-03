Зеленский присвоил начальнику ГУР Минобороны звание генерал-майора
Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-майора, сообщает УНИАН.
Соответствующий указ №207/2022 обнародован на сайте главы государства.
"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Новое звание Арестовича:
3 апреля 2022 года советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему было присвоено воинское звание подполковника.