Зеленский присвоил начальнику ГУР Минобороны звание генерал-майора

Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-майора, сообщает УНИАН.

Соответствующий указ №207/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины" , - говорится в тексте указа.

Новое звание Арестовича:

3 апреля 2022 года советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему было присвоено воинское звание подполковника.