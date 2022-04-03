Компании работают: как война отразилась на бизнесе в Украине

Больше всего от вторжения России в Украину и начавшегося экономического кризиса пострадал малый бизнес, сообщает Новое время.

Значительная часть бизнеса продолжает функционировать во время войны. Опрос аналитического центра кадрового портала grc.ua свидетельствует о том, что 40,2% компаний полноценно работают даже после начала военных действий, еще 8,8% - частично. В марте появились новые вакансии, что говорит об адаптации бизнеса к новым условиям.

Об оживлении рынка труда говорить пока рано, настаивают эксперты grc.ua. Около 81% респондентов сообщили, что не нанимают новых сотрудников. Еще 3% отметили, что ищут персонал только в регионах, где работает бизнес, а именно на западе страны.

Больше всего от начала военных действий пострадал малый бизнес, тогда как крупные предприятия оказались более устойчивыми к последствиям военных действий. Сотрудники большинство украинских компаний уже ощущают последствия войны. Только 22% представителей бизнеса сохранили зарплаты на довоенном уровне и оказали своим сотрудникам дополнительную материальную помощь. Другие же либо сократили размер заработных плат, либо прибегли к другим непопулярным мерам.

Бизнес поддерживает Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение. Почти каждая четвертая опрошенная компания (23,2%) перечислила средства ВСУ. Примерно 32% компаний поддерживают волонтерские инициативы. Еще 17% компаний занимаются сбором средств и гуманитарной помощи.