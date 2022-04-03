Мэр: россияне снова нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

Сегодня, 3 апреля, российские войска снова нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Местные власти собирают информацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич.

"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией - пишите мне в приватные сообщения на Facebook", - отметил он .

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате ракетного удара по Николаевской ОГА достигло 36 человек.