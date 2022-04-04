Потери из-за войны: импорт и экспорт значительно сократился

В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, а импорт — более чем в три раза, сообщили в Министерстве экономики Украины, сообщает Новое время.

Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

"Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму $2,7 млрд. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью $5,3 млрд. Сейчас главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло. Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не осуществлялся вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства" , — говорится в сообщении.

В марте Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в четыре раза меньше, чем в феврале.

"Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму $5,9 млрд, то в марте – 1,6 млн тонн стоимостью $1,8 млрд. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь" , — сообщили в Минэкономики.

В то же время, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. К примеру, экспорт кабельной продукции составил $111 млн ($130 млн в феврале), листов облицовочные из дерева — $32 млн против $26 млн в феврале.

"Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, заблокированные сегодня россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем. Все это угрожает не только Украине, но и всему миру, ведь наше государство было гарантом продовольственной безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока" , — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. Падение за год может достигнуть 40%.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что около 30-50% экономики не работает из-за войны войны.

Потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Потери инфраструктуры оцениваются в $270 млрд, экономики — в $290 млрд.