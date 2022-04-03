На ЧАЭС был штаб российских военных и около тысячи солдат

На территории Чернобыльской атомной электростанции находилось около тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500 солдат, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было около 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли внутри Чернобыльскую АЭС", - сказал Крамаренко .

Кроме того, захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где находилось до 500 человек. "Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил чиновник.

По его словам, при уходе с оккупированной части Киевщины через Чернобыль прошли около 10 тыс. единиц российской техники. Вся эта техника могла подвергнуться радиационному загрязнению, а русские солдаты – получить облучение.

Как сообщалось, российские войска, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, 31 марта двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с беларусью. Позже НАЭК "Энергоатом" сообщил, что на вечер 31 марта посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет.

Чернобыльская атомная электростанция была захвачена русскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.