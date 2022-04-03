Исследование: как изменился украинский авторынок с начала войны

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину многое кардинально изменилось. Война повлияла и на украинский авторынок, который также претерпел значительные изменения, сообщает Институт исследований авторынка.

Эксперты Института исследований авторынка описали ключевые изменения и тенденции на рынке и выразили свое видение причин тех или иных процессов.

Поскольку Сервисные центры МВД не регистрировали сделки купли-продажи транспортных средств, точные данные об активности на авторынке также временно недоступны. Однако эксперты использовали данные, показывающие общую картину на автомобильном рынке Украины.

Ключевые изменения, которые произошли

Значительное количество автомобилей повреждено, уничтожено или покинуло территорию Украины. По предварительным оценкам, безвозвратно потеряно минимум 500 тысяч транспортных средств, еще 300 тысяч покинуло территорию Украины. Всего из активной части авторынка выбыло более миллиона авто.

Спрос на транспортные средства не снизился — на отдельные модели, наоборот, он мог в определенные моменты превышать предложение. Как следствие, количество предложений по продаже подержанных авто (в рамках auto.ria.com) уменьшилось вдвое: со 160 тысяч в феврале до 85 тысяч на сегодня.

Предложение продажи авто в большей степени сохраняется в регионах, где не продолжаются активные боевые действия. Лидером оказалась Львовская область. В настоящее время в регионе продается 11 тысяч автомобилей, что составляет 13% от общего количества объявлений на упомянутом ресурсе.

Ценовая структура рынка не изменилась: большинству украинцев по-прежнему интересны автомобили стоимостью $5-8 тысяч.

Рейтинг популярнейших моделей существенно изменился. Из «топов», которые в привычных условиях почти повторялись месяц за месяц, исчезли ранее популярные модели. Наибольший интерес покупателей наблюдался к Mercedes-Benz Vito. Это объяснимо практичностью и универсальностью, которые в военное время очень важны.

Существенно уменьшилось количество предложений продаж новых автомобилей, часть автосалонов временно прекратили свою работу. Однако активность на рынке присутствует. На auto.ria.com дилеры предлагают к продаже 763 легковушки.

Автомобилестроение в Украине практически остановилось. Количество изготовленных машин методом крупноузловой сборки на украинских заводах и до полномасштабного вторжения было небольшим, около 1000 легковушек в месяц. На закарпатском «Еврокаре», где методом SKD производили автомобили Skoda, обустроили центр помощи внутренне перемещенным лицам. Продолжение работы Запорожского автомобильного завода вообще под большим вопросом, ведь легковушки там собирались из российских машинокомплектов.

Количество объявлений продаж автомобилей в регионах Украины на auto.ria.com, по состоянию на 1 апреля 2021 года

Чего следует ждать в будущем?

В условиях войны невозможно сделать точный прогноз, ведь мы находимся в условиях полной неопределенности и ситуация может измениться в любой момент. Поэтому эксперты выделили глобальные тенденции, которые с большой вероятностью могут произойти в будущем.