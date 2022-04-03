Посол Британии: изнасилование стало оружием российской армии

Мелинда Симонс, глава посольства Британии в Украине, обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила в воскресенье, реагируя на сообщения из освобожденных от российской оккупации территорий.

"Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабы его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала Российской федерации" , - написала дипломат.

Мелинда Симонс особо подчеркнула, что достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.

"Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения (населения оккупированной территории)" , - добавила она.

Симонс также напомнила, что изнасилование является военным преступлением, подлежащим наказанию по международному праву.