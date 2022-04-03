МАГАТЭ: Украина остановила Хмельницкую АЭС

Оба энергоблока Хмельницкой АЭС остановлены. Из 15 энергоблоков в энергосистеме Украины работает только семь, сообщает Новое время.

Об этом украинский ядерный регулятор (ГИЯРУ) сообщил Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ), говорится на сайте организации.

"Украина заявила, что из действующих реакторов страны работают семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, три — на Ривненской АЭС и два на Южно-Украинской АЭС. Остальные реакторы остановлены на текущий ремонт, в том числе оба блока Хмельницкой АЭС" , — проинформировали в МАГАТЭ.

В Энергоатоме сообщали, что три энергоблока ЗАЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, вывели в резерв после захвата российскими оккупантами.