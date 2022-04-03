Верещук: в российском плену находятся 11 глав общин
В плену у российских оккупантов по состоянию на 3 апреля находятся 11 глав местных громад, Украина борется за их освобождение, сообщает Новое время.
Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
По ее данным, сейчас в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.
"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских, Международный комитет Красного креста, ООН, другие институции. Требуем сделать все, чтобы наши гражданские: мэры городов, активисты, журналисты, священники были освобождены! Их незаконно насильственно удерживают. Мы за них боремся и призываем сражаться других! Также мы ведем переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными!", — отметила Верещук.