Верещук: в российском плену находятся 11 глав общин

В плену у российских оккупантов по состоянию на 3 апреля находятся 11 глав местных громад, Украина борется за их освобождение, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее данным, сейчас в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.