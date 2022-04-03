Кличко: освободили из плена мэра Сновска в Черниговской области

Городского главу города Сновск, что в Черниговской области, Александра Медведьова освободили из плена оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

"Друзья! Хорошие новости – городской голова Сновска освобожден из плена!".

Мэр столицы добавил, что Медведьов провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта 4 мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.

По словам Кличко, мэр был взят в плен из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

Ранее стало известно, что российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.