Денисова: россияне уничтожили около 80% жилых домов в Изюме

Город Изюм Харьковской области в результате действий российских захватчиков превратился в руину; в этом населенном пункте нет электричества и тепла, сообщает Укринформ.

Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила, что в результате российских обстрелов уничтожено около 80% жилой застройки в г. Изюме в Харьковской области.

"Изюм превратился в руину, а его жители остаются заложниками армии рф, которая не предоставляет гуманитарных коридоров и отказывается пропускать продуктовые грузы и медикаменты", - сообщила омбудсмен .

По ее словам, этот город с начала марта заблокирован российскими оккупантами, там нет ни электричества, ни тепла, ни воды.

«Уничтожено все – детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, дороги, пешеходный мост, центральная площадь, центральный парк, памятники архитектуры», – уточнила уполномоченный ВР по правам человека .

Она отметила, что в селах в пригороде (Каменка, Сухая Каменка, Топальское) нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек, которые страдают от военных действий и находятся в крайне опасном положении.

«Невозможна работа медучреждений, «скорой», органов регистрации, спасательных служб. Люди сами, когда могут и кого могут, хоронят – на огородах, в парках, прямо у подъездов», - сообщила Денисова .

По ее убеждению, обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление и преступление против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, согласно Уставу Международного военного трибунала и Римского устава Международного уголовного суда, и является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.