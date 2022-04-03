В Госспецсвязи прокомментировали информацию о том, что РФ слушает разговоры украинцев
У Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока нет никаких подтверждений относительно способности российских военнослужащих прослушивать разговоры украинцев, сообщает УНИАН.
По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, "все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций".
"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники", - говорится в сообщении.
В Госспецсвязи также отметили, что это не единственный случай распространения дезинформации среди граждан.
"Вспомним пример, когда было распространено фейкове сообщение, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", - отметили в ведомстве.