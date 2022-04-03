В Госспецсвязи прокомментировали информацию о том, что РФ слушает разговоры украинцев

У Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока нет никаких подтверждений относительно способности российских военнослужащих прослушивать разговоры украинцев, сообщает УНИАН.

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, "все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций".

"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники" , - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также отметили, что это не единственный случай распространения дезинформации среди граждан.