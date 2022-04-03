Арестович: ситуация в оккупированных городах не лучше, чем в Буче, Гостомеле и Ирпене

Мир должен обратить внимание на многочисленные военные преступления, преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле, заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщает Новое время.

Арестович в специальном обращении подчеркнул, что оно полностью направлено на привлечение внимания к преступлениям войск РФ в Киевской области.

"Это города, которые были освобождены и представляют собой картинки из постапокалиптических фильмов и фильмов ужасов" , - сообщил он.

Отмечается, что среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск:

— изнасилованные женщины, которых пытались сжечь;

- убитые представители местного самоуправления;

- убитые дети;

- убитые пожилые люди;

— мужчины, у многих из них завязаны руки и присутствуют следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок.

"О таких вещах, как ограбления или попытки забрать золото, ценные вещи, ковры и стиральные машины и тому подобное, нечего и говорить" , — отметил Арестович.

Это будет учтено и прокуратурой Украины, и правоохранительными органами, и международными уголовными судами, подчеркнул он.