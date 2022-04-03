Очевидцы: в Херсоне прошел митинг против российской агрессии

В Херсоне горожане собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российской агрессии, сообщает Укринформ.

Об этом херсонцы сообщают в соцсетях.

Участники мероприятия говорят, что они пришли продемонстрировать, что в Херсонской области не хотят россии, не хотят "ХНР". У митинга нет организатора, люди самоорганизовались.

Херсонцы, пришедшие с Государственными флагами Украины и самодельными плакатами, скандировали: "Херсон – это Украина", "Слава Украине! Героям слава!", "Вместе нас много – нас не преодолеть", "Слава воинам ВСУ!", "Николаев! Мы с тобой!" и другие патриотические лозунги.

Как рассказали участники мероприятия, херсонцы успели провести митинг до того, как на место прибыли для разгона военные РФ техникой.

"Мы успели провести митинг. Сейчас туда прибыла техника РФ" , – рассказал один из участников мероприятия.

Ранее горожане традиционно собирались на акции протеста на площади Свободы – возле здания ОГА и облсовета. Эту площадь сейчас, как и здание, контролируют вооруженные российские войска, которые применяют оружие против митингующих и похищают людей.