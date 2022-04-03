Глава МИД: Германия усилит санкции против РФ и военную поддержку Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны, и пообещала дополнительную поддержку украинской армии, сообщает Европейская правда.

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", - написала Бербок .

Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und

die #Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне", - добавила она .

1 апреля немецкие СМИ сообщили, что Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам послать оружие в Украину, а затем начала собственные поставки.