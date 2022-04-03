Сербия сегодня выбирает парламент и президента

В Сербии в воскресенье 3 апреля одновременно проходят президентские и парламентские выборы, сообщает Deutsche Welle.

Согласно социологическим опросам, руководящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича сохранит парламентское большинство. На переизбрание может претендовать сам Вучич.

На фоне войны России против Украины Вучич обещает избирателям "мир и стабильность". При этом многие сербы поддерживают российскую агрессию в Украине.

Главный соперник Вучича – бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Сербии Здравка Понош, поддерживаемый проевропейской оппозицией. Эксперты считают, что ему не удастся победить Вучича, со времен избрания в 2017 году консолидировавшего власть. Учитель фактически контролирует СМИ и государственные учреждения Сербии.

Напомним, что в воскресенье также проходят парламентские выборы в Венгрии.