ВСУ сбили в Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик
В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.
Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета.
"Наблюдаю, подбили, горит", — кричит захватчик.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил об уничтожении российского самолета под Изюмом. Однако, по его данным, это был Су-35.
«Ущерб оркам — 50 млн долларов!» — написал он.
По информации Геращенко, пилот катапультировался и пытался скрыться, однако был задержан.
Замглавы МВД также обнародовал фото с места падения истребителя и катапультирования пилота.