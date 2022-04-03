ВСУ сбили в Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик

В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.

Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета.

"Наблюдаю, подбили, горит" , — кричит захватчик.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил об уничтожении российского самолета под Изюмом. Однако, по его данным, это был Су-35.

«Ущерб оркам — 50 млн долларов!» — написал он .

По информации Геращенко, пилот катапультировался и пытался скрыться, однако был задержан.

Замглавы МВД также обнародовал фото с места падения истребителя и катапультирования пилота.