В Кремле допустили встречу Зеленского и Путина, если будет конкретный документ

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться, если в результате работы двух делегаций «вызрел конкретный письменный документ», сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью программе Москва. Кремль. Путин.

По словам Пескова, такая встреча «гипотетически возможна».

"Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ" , — сказал спикер Кремля.

Накануне глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью может состояться в Турции — драфты документов для их консультаций уже готовы. В то же время член российской делегации Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.