Кабмин перераспределил более 70 млрд на военные потребности
Кабинет министров обнародовал детали перераспределения 73,33 миллиарда гривен из государственного бюджета на 2022 год на военные потребности, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
Основные сокращения идут по общегосударственным расходам, которые распределяются Минсоцполитики – 32,15 млрд грн, Минобразования и науки – 14,8 млрд грн и Минветеранов – 5,5 млрд грн.
3,8 млрд грн будут высвобождены за счет Мининфраструктуры, преимущественно за счет введенной накануне войны статьи гарантирования полетов в Украину (3,63 млрд грн).
Минспорт недополучит 1,26 млрд грн, Минфин с налоговой, таможней и Госфинмониторингом – 2,5 млрд грн, Минюст – 669,4 млн грн, Минкультуры – 847,2 млн грн, Минреинтеграции – 437,6 млн грн, Национальная академия наук – 549,8 млн грн, Государственное космическое агентство – 245,2 млн грн.
Помимо того сокращены расходы таким распорядителям как Минэкономики – на 689,4 млн грн, МИД – на 562,7 млн грн, Минздрав – 588,7 млн грн, Минэнерго – 510,6 млн грн, Минагрополитики – 552,4 млн грн.
Расходы на Верховную Раду будут снижены на 270,8 млн грн, Госуправление делами – на 121,5 млн грн, хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина – на 271,6 млн грн, Государственную судебную администрацию – на 1,6 млрд грн, Офис Генпрокурора – на 1,4 млрд грн.
В марте правительство провело первый секвестр бюджета на 107 млрд грн, эти средства также через Резервный фонд были направлены на финансирование приоритетных потребностей во время войны, в том числе поддержку армии. Такие полномочия у правительства есть в рамках введенного в стране военного положения.