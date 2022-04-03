Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые убийства мирных жителей Бучи российскими оккупантами, сообщает Новое время.

Он назвал российских военных «ублюдками и палачами».

«Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», — говорится в Telegram Зеленского .

2 апреля мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.