Макрон: российским властям придется ответить за преступления в Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства военными РФ мирных жителей в Буче. По его словам, российским властям придется за это ответить, сообщает Новое время.

Об этом он написал в Twitter.

"Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям" , — отметил Макрон.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.