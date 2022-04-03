Макрон: российским властям придется ответить за преступления в Буче
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на жестокие убийства военными РФ мирных жителей в Буче. По его словам, российским властям придется за это ответить, сообщает Новое время.
Об этом он написал в Twitter.
"Фото, которые приходят к нам из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", — отметил Макрон.
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.