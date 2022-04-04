Сколько стоит месяц мирного неба в Венгрии
Во время войны миллионы наших граждан вынуждены были покинуть собственные дома и выехать за пределы государства, чтобы найти безопасное убежище. Уже на 2 апреля, по данным Организации Объединенных Наций, в Венгрию выехало более 385,7 тыс. украинцев, сообщает Сегодня.
Сколько стоит жизнь в соседней стране.
По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Польше для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 737 долларов (ориентировочно 21,5 тыс. грн по курсу 3 апреля), без учета стоимости жилья.
Цены на продукты
Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что стоимость продуктов несколько меньше, чем в Украине, однако выше, чем в Польше.
Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и средние мартовские данные Минфина.
|Продукт
|Цена продукта в Венгрии
|Цена продукта в Украине
|Молоко 1л.
|19,84 грн
|31,36 грн
|Буханка белого хлеба
|16,36 грн
|26,41 грн
|Белый рис 1 кг
|24,94 грн
|34,45 грн
|Яйца 10 шт
|35 грн
|40,30 грн
|Твердый творог 1 кг
|149,89 грн
|331,90 грн
|Филе куриное 1 кг
|119,33 грн
|120,47 грн
|Говяжья вырезка 1 кг
|204.33 грн
|242,28 грн
|Яблоки 1 кг
|27,62 грн
|13,24 грн
|Бананы 1 кг
|36,47 грн
|35,97 грн
|Картофель 1 кг
|16,89 грн
|14,87 грн
Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Венгрии в среднем обойдется в 106,19 грн, бутылки вина — 109,94 грн.
Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 34,86 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане – в 137,29 грн.
Стоимость аренды жилья
Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом kvartyra.hu. За месяц проживания в квартире в Будапеште вам придется заплатить ориентировочно 150 тыс. — 500 тыс. венгерских форинтов (ориентировочно 13200-44 тыс. грн).
Конечно, в таких городах, как Будапешт, Балатон или Дебрецен, аренда обойдется дороже, чем в менее развитых городах. В общей сложности арендовать квартиру в Венгрии можно по цене от 7,6 тыс. грн.
В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Венгрии, то можно сделать вывод, что:
- однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 10,5 тыс. грн;
- однокомнатная квартира подальше от центра — 7,6 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города — 18,3 тыс. грн.;
- трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 12,8 тыс. грн.
Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Венгрии 4,3 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).
Общественный транспорт и мобильная связь
В каждом городе свои тарифы на проезд в общественном транспорте, но система везде одинакова. В Венгрии есть несколько видов билетов – одноразовые и ежемесячные. Воспользоваться можно трамваями, автобусами, метро и городскими электричками.
Стоимость транспорта в Венгрии:
- единоразовый билет, местный транспорт – 31,91 грн;
- ежемесячный проезд — 869,33 грн.
Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 41 грн, каждый последующий километр — 25,47 грн. Стоимость 1л. бензина – 32,18 грн в среднем.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов в 1 мин. — 2,95 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 372,46 грн в месяц.
Работа для украинцев
Как и польские работодатели, венгерские также пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно женщин. Да, сейчас они могут работать в:
- торговли;
- сфере обслуживания;
- логистике;
- отрасли е-commerce;
- на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.
Однако сейчас Венгрии не хватает рабочих рук именно мужчин, на такие вакансии, как:
- электрик (32500-39000 грн);
- сантехник (32500-43000 грн);
- сварщик (37-50 тыс. грн.);
- дальнобойщик (58500-88000 грн).
Женщинам предлагают следующие вакансии:
- швея (29250 грн-35750 грн);
- упаковщик (43000-48750 грн);
- разнорабочий на секонд-хенд (19-24 тыс. грн).
Помощь беженцам в Венгрии
Для того, чтобы получить помощь, украинские беженцы могут воспользоваться следующими ссылками:
- Угорщина, Українці в Угорщині (Hungary).
- Помощь на украинско-венгерской Границе.
- Волонтерська Спільнота в Угорщині.
- UNHCR HELP Угорщина.
- Ukraine Help HU.
Ночлег в Венгрии также можно найти, заполнив эту заявку на размещение.