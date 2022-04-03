Мэр: в Ирпене россияне убивали женщин и девочек и ездили по их телам танками
В Ирпене Киевской области обнаружили тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках, сообщает Новое время.
Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.
Многие жители населенного пункта погибли в результате обстрела со стороны войск страны-агрессора.
"Очень многое погибло от их мин, от артобстрелов. Очень многих людей решисты расстреляли. На улицах Пушкинской, Лермонтова они расстреляли девочек и женщин. Потом они ездили по ним танками", — рассказал Маркушин в интервью.