Мэр: в Ирпене россияне убивали женщин и девочек и ездили по их телам танками

В Ирпене Киевской области обнаружили тела погибших женщин и девочек. Оккупанты расстреляли украинок, а потом проехались по их телам на танках, сообщает Новое время.

Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.

Многие жители населенного пункта погибли в результате обстрела со стороны войск страны-агрессора.