В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста Александра Гунько, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Национальный союз журналистов Украины в Telegram.

"Оккупанты задержали главного редактора издания "Новая Каховка.City"

Сообщается, что в Новой Каховке Херсонской области российские солдаты провели обыск в доме известного местного журналиста.

После обыска россияне изьяли телефоны и электронные устройства, а журналиста задержали. Об этом сообщили местные журналисты.

Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".