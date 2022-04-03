Блинкен: скоро у Украины будет 10 противотанковых комплексов на каждый танк РФ

Скоро у Украины будет «10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк, находящийся на ее территории», заявил в эфире CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Помощь Штатов с передачей советских танков он не подтвердил, сообщает Новое время.

"В целом мы стараемся сделать так, чтобы у украинцев были необходимые системы, которые они могли бы использовать, и они могут использовать их прямо сейчас" , — сказал он.

Накануне NYT сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления обороны Украины на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО ускорить передачу Украине военной техники и вооружения и предоставить 1% всех самолетов и танков Альянса.

31 марта в Пентагоне заявили, что США передают Украине военную помощь ежедневно.