Епифаний о массовых убийствах украинцев: Это признак геноцида

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в массовых злодеяниях, которые совершил российский враг украинскому народу есть признаки геноцида, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом говорится на его официальном канале в Twitter.

"Массовые убийства мирного населения - это признак геноцида. Все то, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев" , - написал митрополит.

Отметим, что по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Людей расстреливали в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.