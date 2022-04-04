В Молдове 4 апреля объявили днем траура по погибшим в Украине
4 апреля в Молдове объявили день траура по погибшим в Украине в результате российской агрессии. В стране осудили жестокость по отношению к мирному населению, сообщает Новое время.
Об этом написала в Twitter президент страны Мая Санду.
"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокирована жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтра день траура по всем погибшим в Украине", — пишет она.