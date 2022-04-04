Глава Сумской ОВА: россияне начали выходить из области

Россияне начали активный выход из Сумской области.﻿﻿ Об этом глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области. Последнюю неделю мы наблюдали большое скопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа. Это Белопольская община, Бурыньская община, Путивльская, Новая Слобода, это Поповская община", – рассказал Живицкий.

Также он сообщил, что заходили и новые колонны.

"Они окапывались, совершали террор на территории области, совершали террор в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли неупорядоченно по лесам, по домам, из танков, из гранатометов, из автоматов, из пулеметов", – отметил Живицкий.

Но, по его словам, подразделения ВСУ, совместно с терробороной, выгнали россиян оттуда.

"Мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. Они тянули подбитые танки, бронетехнику", – добавил глава ОВА.

Это накопление войск, говорит Живицкий, было связано с тем, что россияне прикрывали свои оставшиеся подразделения, изгоняемые ВСУ.