Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса
Украине нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Украинская правда.
"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – написал Дуда.
1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
После этого начала открываться информация о преступлениях, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.