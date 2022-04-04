Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса

Украине нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие.﻿﻿ Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Украинская правда.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие" , – написал Дуда.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о преступлениях, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.