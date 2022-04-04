Зеленский рассказал о войне в Украине на премии Грэмми

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. Он рассказал о том, что происходит в стране, и чем, в частности, занимаются музыканты, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют" , — сказал Зеленский.

Он добавил, что война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.

"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых. В госпиталях" , — сказал он.

Он добавил, что "музыка все равно прорвется", и рассказал об Украине, защищающей свою свободу: "Жить. Любить. Звучать".

Зеленский призвал тех, кто слушает:

"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас чем можете. Любым. Но не молчать".

"И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война" , — сказал он.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Это уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене Грэмми" , – добавил Зеленский.

За его выступлением последовало выступление под руководством певца Джона Ледженда и нескольких украинских исполнителей песни Легенды Free.