Зеленский рассказал о войне в Украине на премии Грэмми
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. Он рассказал о том, что происходит в стране, и чем, в частности, занимаются музыканты, сообщает Новое время.
Об этом пишет CNN.
"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют", — сказал Зеленский.
Он добавил, что война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.
"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых. В госпиталях", — сказал он.
Он добавил, что "музыка все равно прорвется", и рассказал об Украине, защищающей свою свободу: "Жить. Любить. Звучать".
Зеленский призвал тех, кто слушает:
"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас чем можете. Любым. Но не молчать".
"И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война", — сказал он.
"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Это уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене Грэмми", – добавил Зеленский.
За его выступлением последовало выступление под руководством певца Джона Ледженда и нескольких украинских исполнителей песни Легенды Free.