Канада пообещала наказать РФ за убийства мирных жителей

Канада пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российский режим к ответственности за совершение массовых преступлений в Украине, сообщает Новое время.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием" , – подчеркнул Трюдо.

Это мнение поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.