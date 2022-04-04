Орбан назвал Зеленского своим оппонентом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список своих оппонентов наряду с американским финансистом и основателем фонда "Возрождение" Джорджем Соросом и "бюрократами Брюсселя", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам после вероятной победы его партии на парламентских выборах в Венгрии.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов одновременно" , - сказал Орбан.

По предварительным данным, партия Орбана Fidesz получает около 54% голосов избирателей, поэтому он, скорее всего, останется премьером Венгрии.