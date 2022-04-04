Экзит-пол: Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии

Действующий президент Сербии выиграет новые президентские выборы, а его партия снова обретет самую большую фракцию в сербском парламенте, сообщает Европейская правда.

Таковы результаты экзит-пола, проведенного вместе Ipsos и Центром за свободные выборы и демократию (CeSID).

Согласно ему, на досрочных парламентских выборах коалиция президента Вучича "Вместе можем все" лидирует с 43,6% голоса. Это несколько меньше, чем получила политсила Вучича на парламентских выборах 2020 года (60%), однако помощь президенту могут оказать союзники из Социалистической партии – экзит-пол дает им 11,6% и третье место.

На втором месте – оппозиционная коалиция "Единство ради победы" (12,9%).

На президентских выборах Вучич может выиграть даже в первом туре – экзит-полл дает ему 59,8% голосов.