Одесский припортовый завод законсервирован

Одесский припортовый завод (ОПЗ), а также числящийся за ним спортивный комплекс "Олимп" законсервированы. Работников отправили в бессрочные отпуска. Об этом заявил мэр города Южный Владимир Новацкий, сообщает UBR.

"И завод, и "Олимп" сейчас попали под консервацию. Работники ОПЗ отправлены в бессрочные отпуска. Также отправлены в отпуска работники "Олимпа" , – отметил Новацкий.

По его словам, ведется работа над передачей спорткомплекса в коммунальную собственность города. При этом процесс может быть длительным.

"Мы активно работаем над передачей комплекса в городскую собственность. Об этом есть постановление Кабмина, решение Фонда госимущества, решение сессии городского совета… Я распорядился, чтобы мы это в интенсивном порядке отрабатывали. Это долгий процесс, но мы вместе с руководством ОПЗ, нашими специалистами должны сократить этот срок" , – подчеркнул мэр.

Также он указал, что город может содержать этот комплекс. Передача объекта обезопасит большинство работников от увольнения или вынужденных отпусков за свой счет.