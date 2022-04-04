Мэр: оккупанты обстреляли Николаев

Мэр: оккупанты обстреляли Николаев
Фото: Рixabay

Сегодня утром российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – говорится в сообщении.

Сенкевич также призвал граждан не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.

"Если хотите поделиться информацией – пишите мне в приватные сообщения на Facebook", - написал он.

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