Мэр: оккупанты обстреляли Николаев

Сегодня утром российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные" , – говорится в сообщении.

Сенкевич также призвал граждан не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.