Мэр: оккупанты обстреляли Николаев
Сегодня утром российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – говорится в сообщении.
Сенкевич также призвал граждан не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.
"Если хотите поделиться информацией – пишите мне в приватные сообщения на Facebook", - написал он.