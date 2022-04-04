Канцлер Шольц объявил о подготовке новых санкций против РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о подготовке новых санкций против России, сообщает Deutsche Welle.

"В ближайшие дни мы в кругу союзников примем новые меры" , - заявил он, указав на показания массовых убийств мирных жителей в Буче после освобождения города от российских подразделений.

Шольц предупредил, что президент РФ Владимир Путин и поддерживающие его "ощутят последствия" совершенных преступлений.

Кроме того, Германия и в дальнейшем будет поставлять Украине оружие, чтобы она могла обороняться от ворвавшихся на ее территорию российских войск.