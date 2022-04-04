Члены ЕС обсудят нефтяное эмбарго после преступлений РФ в Буче

ЕС готовит новый пакет санкций против России после опубликованных в СМИ кадров жутких убийств русскими мирных жителей Бучи и других городов под Киевом, сообщает УНИАН.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет ограничений в среду, пишет Financial Times.

Существующие санкции включают запрет SWIFT для семи российских банков, блокирование экспорта ключевых технологий, закрытие воздушного пространства для российских авиалиний и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе самого Путина.

Будущие ограничения, предложенные некоторыми членами ЕС, включают более индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей (уголь, нефть, газ), на чем давно настаивала Украина.