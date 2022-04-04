Блинкен назвал три цели, которые преследовала Россия

Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно поражение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает УНИАН.

"Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле; опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось" , - сказал Блинкен.

По его словам, Украина теперь стала более сплоченной.

"Это - суверенная, независимая Украина будет там намного дольше, чем Владимир Путин на сцене" , - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.