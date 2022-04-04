Блинкен назвал три цели, которые преследовала Россия
Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно поражение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает УНИАН.
"Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле; опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось", - сказал Блинкен.
По его словам, Украина теперь стала более сплоченной.
"Это - суверенная, независимая Украина будет там намного дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.
Он добавил, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.
"Их экономика начала шататься. И, разумеется, НАТО и Запад являются более сплоченными, чем когда-либо. Поэтому только на этом основании мы уже видим драматическую неудачу для России", - отметил Блинкен.