Британская разведка: казни в Украине – часть плана Путина

Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные казни входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом он написал у себя в соцсети, сообщает Европейская правда.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь", – написал он.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6 — Richard Moore (@ChiefMI6) April 3, 2022

Таким образом, Ричард Мур отреагировал на заявление главы МИД Британии Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных городах и селах Киевской области.