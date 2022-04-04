Премьер Польши назвал массовые убийства в Буче геноцидом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует от Европейского Союза (ЕС) введения настоящих санкций против России из-за совершенных массовых убийств мирных граждан в Буче и других городах вблизи Киева, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующий призыв Моравецкий опубликовал на своей Facebook-странице.

"Преступления, совершенные Россией против около 300 жителей Бучи и других городов под Киевом, должны быть названы актами геноцида и рассматриваться как таковые. Все виновные - прямо или косвенно - должны быть строго наказаны международным трибуналом" , - написал глава польского правительства.

"Резня в Буче - это не просто тревожный звонок для Европы и всего мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь; о базовых и универсальных ценностях" , - добавил он.

На фоне этого руководитель польского правительства призвал Евросоюз к немедленному усилению санкционного давления против России.

"ЕС должен конфисковать все российские активы в своих западных банках, а также активы российских олигархов. Он должен немедленно разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль. Преступный и все более тоталитарный режим Путина нуждается в одном - санкциях" , - подчеркнул Моравецкий.

По мнению польского премьера, "Украина должна получить больше оружия", чтобы "защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест".

"Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит уже фальшивых жестов и тактики уклонения (от действий. - ред). Хватит!" , - отметил Моравецкий.

Свою Facebook-сообщение премьер-министр Польши завершил обращением к руководству Европейской Комиссии (ЕК) и Европейского Совета и требованием "скорейшего созыва Европейского Совета для обсуждения преступлений России и принятия эффективных санкций" против РФ.