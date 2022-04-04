Разведка Британии: Россия перекидывает на Донбасс "вагнеровцев"

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников "Вагнера", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 4 апреля.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район" , - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии также считают, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения в Украину, поскольку контроль над ним обеспечит сухопутный коридор в Крым.