В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все
В Буче Киевской области насчитали уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки. Об этом рассказали в местной ритуальной службе, сообщает Новое время.
При этом отмечается, что это еще не все, кого военные ВС РФ убили во время своего пребывания в городе.
"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех", — рассказал один из сотрудников ритуальной службы.