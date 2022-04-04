В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все

В Буче Киевской области насчитали уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки.﻿ ﻿Об этом рассказали в местной ритуальной службе, сообщает Новое время.

При этом отмечается, что это еще не все, кого военные ВС РФ убили во время своего пребывания в городе.

"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех" , — рассказал один из сотрудников ритуальной службы.